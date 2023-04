Vinitaly: Consorzio Garda Doc si racconta e presenta prossimi eventi (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Nel contesto di Vinitaly 2023, il Consorzio Garda Doc, per la prima volta nella sua storia presente alla fiera internazionale con un proprio stand, presenta alla stampa gli eventi 'Garda Wine Stories' e 'Garda Doc a Bordo'. I due appuntamenti, il primo dedicato alla stampa e il secondo dedicato al pubblico dei wine lovers, sono volti a scolpire nell'immaginario collettivo l'identità dei vini della denominazione, dai varietali alle bollicine. “In questi anni, come Consorzio, ci siamo impegnati molto - spiega il presidente Paolo Fiorini - per far conoscere sempre più i vini dell'areale gardesano, dalle denominazioni storiche ai vini varietali. Siamo davvero soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora, ma siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Nel contesto di2023, ilDoc, per la prima volta nella sua storia presente alla fiera internazionale con un proprio stand,alla stampa gliWine Stories' e 'Doc a Bordo'. I due appuntamenti, il primo dedicato alla stampa e il secondo dedicato al pubblico dei wine lovers, sono volti a scolpire nell'immaginario collettivo l'identità dei vini della denominazione, dai varietali alle bollicine. “In questi anni, come, ci siamo impegnati molto - spiega il presidente Paolo Fiorini - per far conoscere sempre più i vini dell'areale gardesano, dalle denominazioni storiche ai vini varietali. Siamo davvero soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora, ma siamo ...

