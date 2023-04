Vincitrice del GF Vip | ecco chi sarà | gli ex concorrenti sono quasi tutti d’accordo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Siamo arrivati al giorno della finale del GF Vip. Chiil vincitore o ladi questa settima edizione? Secondo gli scommettitori a trionfareuno tra Tavassi e Oriana, ma a quanto pare gli ex gieffini hanno un’altra idea. Antonella Fiordelisi, Matteo Diamante, Martina Nasoni stanno facendo il tifo per Nikita Pelizon. Martina su Instagram ha scritto: “E alla fine guarda come vince Niki, guardate la“. Matteo ha subito replicato con un peperoncino e la Fiordelisi ha scritto: “Portiamo la nostra fatina alla vittoria“. Sarah Altobello ha addirittura fatto un appello: “Mi raccomando dobbiamo fare, anche noi faremo live, il tifo per Nikita. Portiamo Nikita alla vittoria del GF Vip mi raccomando. Portiamo Nikita in auge perché se lo merita tra una cosa e l’altra. Lei è l’unica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorfanomario : RT @tlmnss: Nikita. Dea della Vittoria. Vincitrice del Popolo. La Nostra Vincitrice.?? #gfvip #nikiters - cheridere0 : RT @tlmnss: Nikita. Dea della Vittoria. Vincitrice del Popolo. La Nostra Vincitrice.?? #gfvip #nikiters - cheridere0 : RT @koe0712: “Nikita significa vittoria, o meglio vincitrice del popolo” #gfvip #nikiters #NikiEnchantix - HeppiJei : RT @tlmnss: Nikita. Dea della Vittoria. Vincitrice del Popolo. La Nostra Vincitrice.?? #gfvip #nikiters - ely_demaria : Portiamo Oriana vincitrice del gf ??????#GrandeFratelloVip -

Al PalaBigi non sono neppure bastati i tempi regolamentari per stabilire la squadra, che ...cui l'assenza per infortunio di Stone e le condizioni fisiche precarie di diversi componenti...Spazio quindi per la finalina3° e 4° posto dove Antonio con 18"33 si è arreso a Paolo Raimondo ... poidella prova di categoria, si è arresa chiudendo in 13"32. Le compagne di club e di ...Circa un anno fa, infatti, ladi 'Amici 20' fu la protagonista dello showcoreografo e della collega Silvia Frecchiami in memoria sempre della compianta Carla Fracci. Kledi: il mio ...

Dominique White è la vincitrice del Max Mara Art Prize for Women Harper's Bazaar Italia

Il russo ha battuto Yannick Siner in finale (7-5, 6-3) domenica a Miami. Articolo scritto da pubblicato Il 02/04/2023 21:50 aggiornare Il 02/04/2023 21:51 ...Il gran finale del Grande Fratello Vip è prossimo e Orietta Berti torna a parlare di Antonella ed Edoardo. Come risponderanno