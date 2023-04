Vincitore plurimilionario di Gratta e Vinci viene derubato di orologi e lingotti d’oro | arrestati i 4 rapinatori

(Di lunedì 3 aprile 2023)i quattro presunti responsabili di una rapina avvenuta il 28 maggio scorso in una villa di Torre Pellice, nel Torinese, ai danni di un imprenditore che un paio di anni prima aveva incassato unata plurimilionaria al ““. A dare l’allarme era stato proprio la vittima del furto, che ha chiamato gli aiuti dopo essersi liberato. In seguito al fatto, l’unico ad essere stato identificato era un cittadino moldavo e, grazie alle successive indagini, sono stati rintracciati gli altri tre probabili autori del furto. I carabinieri li hannolo scorso 21 marzo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura. Oltre al moldavo già identificato, il gruppo disarebbe ...

'Saluto tutti! Vado in Costa Rica '. Lunedì, a tre giorni dal colpoal Superenalotto , centrato al bar Alla Terrazza di Codroipo con cinque quote da 4,2 ... Attorno al, più che ...- 'Saluto tutti! Vado in Costa Rica' . Lunedì, a tre giorni dal colpoal , centrato al bar Alla Terrazza di Codroipo con cinque quote da 4,2 milioni ... Attorno al, più che un ...'Saluto tutti! Vado in Costa Rica '. Lunedì, a tre giorni dal colpoal Superenalotto , centrato al bar Alla Terrazza di Codroipo con cinque quote da 4,2 ... Attorno al, più che ...