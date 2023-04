Vince al Superenalotto poi la decisione choc | “brucio tutto”

(Di lunedì 3 aprile 2023) SOCIAL. Un uomo di 72 anni di Cesano Boscone ha finalmente realizzato un suo sogno, quello di possedere una Porsche, dopo aver vinto una grossa somma di denaro al. Tuttavia, la sua felicità è stata di breve durata, poiché è finito a processo per estorsione. Leggi anche: Pensioni, la splendida notizia ad Aprile: arriva il super assegno Leggi anche: Incidente tra supercar, due Ferrari si schiantano su una casa: chi c’era a bordoale compra una Porche La vicenda è stata raccontata dal titolare di una rivendita di auto, che ha incontrato l’uomo il 22 marzo 2022, quando si è presentato da lui per vedere l’auto da acquistare. Dopo aver scelto la Porsche 912 del 1966, l’uomo ha effettuato l’acquisto, ma è finito presto nei guai. Il motivo del processo è stato il comportamento dell’uomo nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Vince al Superenalotto e compra la Porsche. Ma poi rivuole i soldi. «Ci ha minacciato di bruciare il negozio» - infoitinterno : Vince al Superenalotto e si compra una Porsche, poi cambia idea: «Dammi i soldi o ti brucio l'autosalone» - infoitinterno : Superenalotto, vince e si rovina: 'Brucio tutto', raptus a Cesano Boscone - genovesergio76 : Vince al Superenalotto e si compra una Porsche, poi cambia idea: «Dammi i soldi o ti brucio l'autosalone» - domenicosabell1 : Vince al Superenalotto e si compra una Porsche, poi cambia idea: «Dammi i soldi o ti brucio l'autosalone» -

... 6 61 63 88 68 Venezia: 46 36 19 13 76 Nazionale: 6 5 21 65 66 Guarda quanto sicon ogni ... La prossima estrazione del Lotto,e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del . Puoi giocare ...... L'amoresu tutto 8/04 Hunger 12/04 Nome in codice: Polonia 14/04 The Last Kingdom: sette re ... i numeri vincenti Ultime notizie Estrazioni del Lotto, dele del Million Day ...Chiall'estrazione Millionday di oggi potrebbe entrare nell'esclusivo club dei milionari. Un ... ma anche alle estrazioni del Lotto,e Vincicasa! L'uomo più ricco di tutti i tempi è ...

Superenalotto, vince e si rovina: "Brucio tutto", raptus a Cesano Boscone Liberoquotidiano.it

Vince al Superenalotto, compra la Porsche ma poi si pente e chiede i soldi indietro. Accade nel milanese dove un uomo di 72 anni di Cesano Boscone il 22 marzo del 2022 è andato in una concessionaria e ...La Dea bendata torna a sorridere a Pharris Frank, vincitore della Lotteria USA per ben due volte dopo appena due anni dalla prima.