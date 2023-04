Villaggio dei Ragazzi | preparazione della Santa Pasqua con i Padri Carmelitani Scalzi e gli studenti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 aprile 2023) Come da tradizione voluta da don Salvatore d’Angelo, sacerdote e fondatore deldei, stamane si è celebrata nella sala CholletFondazione laMessa inallaper tutti glie il personale dell’Ente maddalonese. Il Rito liturgicopiù importante solennità per il mondo cristiano, che rinnova il sacrificio supremo di Gesù per liberare gli uomini dal peccato, è stato presieduto da Padre Leonardo Cuccurullo, dell’Ordine deiChiesa dell’Annunziata in Maddaloni. Presenti, tra gli altri, il Commissario Straordinario dell’Ente calatino, Felicio De Luca, il SindacoCittà di Maddaloni, Andrea De Filippo, i ...