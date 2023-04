Vigilanza Rai, verso la fumata bianca: in “pole” la 5Stelle Floridia. Ma manca ancora l’ufficialità (Di lunedì 3 aprile 2023) Sembra ancora reggere l’accordo che domani dovrebbe portare all’elezione della pentastellata Barbara Floridia a presidente della commissione di Vigilanza Rai. L’organismo parlamentare di controllo sul servizio radiotelevisivo pubblico si riunirà domani alle 14, per la prima volta. La presidenza spetta per prassi all’opposizione e, dopo l’elezione del dem Lorenzo Guerini al Copasir, dovrebbe andare al M5S, che proporrebbe il nome dell’attuale capogruppo al Senato. L’elezione dovrebbe avvenire all’unanimità, sebbene il Terzo polo possa infine decidere di astenersi, mirando a quella stessa casella per l’ex ministra Maria Elena Boschi. In ogni caso, non dovrebbe puntare i piedi. Floridia è capogruppo del M5S al Senato Le vicepresidenze – stando ai rumors – dovrebbero invece andare a FdI, con Augusta Montaruli, e al Terzo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Sembrareggere l’accordo che domani dovrebbe portare all’elezione della pentastellata Barbaraa presidente della commissione diRai. L’organismo parlamentare di controllo sul servizio radiotelevisivo pubblico si riunirà domani alle 14, per la prima volta. La presidenza spetta per prassi all’opposizione e, dopo l’elezione del dem Lorenzo Guerini al Copasir, dovrebbe andare al M5S, che proporrebbe il nome dell’attuale capogruppo al Senato. L’elezione dovrebbe avvenire all’unanimità, sebbene il Terzo polo possa infine decidere di astenersi, mirando a quella stessa casella per l’ex ministra Maria Elena Boschi. In ogni caso, non dovrebbe puntare i piedi.è capogruppo del M5S al Senato Le vicepresidenze – stando ai rumors – dovrebbero invece andare a FdI, con Augusta Montaruli, e al Terzo ...

