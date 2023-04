VIDEO – Roma-Sampdoria 3-0, Serie A: gol e highlights della partita (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma-Sampdoria, posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico. DILAGA IN SUPERIORITÀ NUMERICA – Roma-Sampdoria 3-0 nel posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A. La Roma aggancia l’Inter anche se formalmente resta fuori dalla zona Champions League per una peggior differenza reti. Georginio Wijnaldum al 36? va a un passo dal gol, con una conclusione che termina sul palo. La Sampdoria regge per tutto il primo tempo come può, anche grazie alle parate del terzo portiere Nicola Ravaglia. Il ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023), posticipo pomeridianoventottesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico. DILAGA IN SUPERIORITÀ NUMERICA –3-0 nel posticipo pomeridianoventottesima giornata diA. Laaggancia l’Inter anche se formalmente resta fuori dalla zona Champions League per una peggior differenza reti. Georginio Wijnaldum al 36? va a un passo dal gol, con una conclusione che termina sul palo. Laregge per tutto il primo tempo come può, anche grazie alle parate del terzo portiere Nicola Ravaglia. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Attivisti di ultima generazione imbrattano con vernice nera la barcaccia a Roma. I danni li mettiamo in conto a lor… - GassmanGassmann : Roma adesso. Mai vista una grandinata così. ?? - RaiCultura : Il #2aprile 1990 ci lasciava l'attore Aldo Fabrizi. Oltre ai tanti ruoli comici, sia a teatro che al cinema, resta… - IlGra_90 : RT @BighiTheKid: Possibilità per la Roma di chiudere la giornata dentro la zona Champions: esiste Luciano Scansetti: - Fusillide : RT @UnOnlus: ora per lei inizierà una nuova vita , Domenica prossima raggiungerà la sua famiglia ??#adottata #aiutaunrandagio #roma https… -