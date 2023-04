VIDEO/ “Non ho aggredito i medici del 118”, la verità di Mario: sono stati loro (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’episodio accaduto nella tarda mattina di ieri nei pressi del cimitero di Avellino, quando passanti hanno raccontato l’aggressione di un uomo ai sanitari del 118, con tanto di dure reazioni da parte dell’Asl Avellino e dei sindacati di categoria, arrivano i chiarimenti del diretto interessato. Con un VIDEO pubblicato sui social l’uomo, Mario Marigliano, racconta il suo punto di vista rispetto ai fatti accaduti: “Se ci fosse la telecamera nell’ambulanza e si ascoltasse quello che è stato detto, perché io stavo male, e mi è partito l’embolo. Ascoltate. Voi, al mio posto, che cosa avreste fatto?”: Operatori del 118 aggrediti, la condanna dell’ASL di Avellino Panico nei pressi del cimitero: uomo aggredisce i medici del 118 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’episodio accaduto nella tarda mattina di ieri nei pressi del cimitero di Avellino, quando passanti hanno raccontato l’aggressione di un uomo ai sanitari del 118, con tanto di dure reazioni da parte dell’Asl Avellino e dei sindacati di categoria, arrivano i chiarimenti del diretto interessato. Con unpubblicato sui social l’uomo,Marigliano, racconta il suo punto di vista rispetto ai fatti accaduti: “Se ci fosse la telecamera nell’ambulanza e si ascoltasse quello che è stato detto, perché io stavo male, e mi è partito l’embolo. Ascoltate. Voi, al mio posto, che cosa avreste fatto?”: Operatori del 118 aggrediti, la condanna dell’ASL di Avellino Panico nei pressi del cimitero: uomo aggredisce idel 118 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

