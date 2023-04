VIDEO – Inter, momento delicato ma subito Juventus. Dirigenza carica la squadra | TG Inter-News (Di lunedì 3 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è principalmente sulla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, subito dopo la sconfitta con la Fiorentina. La Dirigenza, presente ad Appiano Gentile, carica la squadra. TG IN NERAZZURRO ? Neanche il tempo di riflettere sulla terza sconfitta di fila in campionato che l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata subito a preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Ad Appiano Gentile la ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è principalmente sulla semifinale di andata di Coppa Italia contro ladopo la sconfitta con la Fiorentina. La, presente ad Appiano Gentile,la. TG IN NERAZZURRO ? Neanche il tempo di riflettere sulla terza sconfitta di fila in campionato che l’di Simone Inzaghi è chiamataa preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro la. Ad Appiano Gentile la ...

