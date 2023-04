Video | Gol Saelemaekers in Napoli - Milan 0 - 4 e la similitudine con uno segnato da bambino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaLiga : ¡VINI, Vidi, GOL! ???????? @vinijr ?? @realmadrid #LaLigaSantander #RealMadridRealValladolid - idextratime : Gol Olimpico dari Fede Bernardeschi ???? - PescaraCalcio : Intanto, tra un gol e l’altro… ?? ???? - MRues1109 : RT @OfficialASRoma: ??? 7 anni dall'esordio e dal primo gol di Stephan El Shaarawy in giallorosso ???? E due dal suo ritorno ?? #ASRoma https… - milansette : Napoli-Milan 0-4, Saelemaekers posta il video del gol e evidenzia lo Scudetto -

Con il suodello 0 - 4 al \''Maradona\'' in casa del Napoli, Alexis Saelemaekers ha sigillato la vittoria del Milan. E l'account Twitter delle ...Da poco tempo è emerso unche mostra quale auto guidi Osimhen. Con una particolarità davvero ... Tuttavia, Osi -ha scelto qualcosa di diverso. La sua auto è un SUV Mercedes Classe G di colore ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Sangiuliano Nella 35esima giornata del campionato di Serie C Girone A, il Sangiuliano cade in casa del Padova con il risultato di 2 a 0. I gialloverdi dominano il ...

Video gol Napoli-Milan 0-4 highlights e sintesi MilanoToday.it

L'attaccante era vicino allo special one pronto ad entrare in campo, ma pochi istanti prima il suo ingresso la Roma ha trovato il gol del vantaggio con Wijnaldum. L'ex Bodø/Glimt esulta e poi torna ...Scopri i migliori gol in allenamento del Chelsea in vista della sfida con il Liverpool. Scoprite i gol di Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling, N'Golo Kanté e altri ancora.