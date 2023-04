VIDEO/FOTO Raffaele, la Sla e una famiglia che torna a sperare: la solidarietà “sfonda” i confini provinciali (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRaffaele sorride, saluti amici vecchi e nuovi, ma anche semplici passati che hanno voluto partecipare con convinzione alla serata di beneficenza tenutasi alla pizzeria “I Cicciottelli”. Una nuova tappa di un percorso avviato quasi per caso due settimane fa dalla famiglia Baldares, per cercare di raccogliere l’importo necessario per un viaggio in Texas- almeno100.000 euro. che permetterebbe a Raffaele di alleviare le drammatiche conseguenze che gli sta generando la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. Il meteo non è clemente, tira vento freddo, ma questo non ha fatto desistere i numerosi partecipanti all’iniziativa. Del resto doveva piovere, almeno stando alle previsioni dei meteorologi, ma un pizzico di fortuna ha fatto il paio con lo sconfinato ottimismo a cui ci stanno abituando Raffaele e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutisorride, saluti amici vecchi e nuovi, ma anche semplici passati che hanno voluto partecipare con convinzione alla serata di beneficenza tenutasi alla pizzeria “I Cicciottelli”. Una nuova tappa di un percorso avviato quasi per caso due settimane fa dallaBaldares, per cercare di raccogliere l’importo necessario per un viaggio in Texas- almeno100.000 euro. che permetterebbe adi alleviare le drammatiche conseguenze che gli sta generando la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. Il meteo non è clemente, tira vento freddo, ma questo non ha fatto desistere i numerosi partecipanti all’iniziativa. Del resto doveva piovere, almeno stando alle previsioni dei meteorologi, ma un pizzico di fortuna ha fatto il paio con lo sconfinato ottimismo a cui ci stanno abituandoe ...

