VIDEO Daniil Medvedev si congratula con Sinner per la sfida contro Alcaraz: “Mi sono divertito molto” (Di lunedì 3 aprile 2023) Non ci sono dubbi che la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia stata la partita più bella e dai contenuti tecnici più elevati del Masters1000 di Miami. Grande intensità e qualità negli scambi, in un confronto durato tre ore di gioco, con conseguenze su entrambi i contendenti: lo spagnolo sconfitto ha perso il primato della classifica mondiale oltre che la possibilità di confermarsi campione in Florida; l’azzurro ha subìto le conseguenze delle fatiche che questo incontro gli ha procurato nella Finale contro Daniil Medvedev, persa in due set. Russo che, con grande sportività e spontaneità, nel momento della chiusura del confronto si è rivolto a Jannik, esprimendo tanti complimenti per la bella partita disputata contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Non cidubbi che latra Jannike Carlossia stata la partita più bella e dai contenuti tecnici più elevati del Masters1000 di Miami. Grande intensità e qualità negli scambi, in un confronto durato tre ore di gioco, con conseguenze su entrambi i contendenti: lo spagnolo sconfitto ha perso il primato della classifica mondiale oltre che la possibilità di confermarsi campione in Florida; l’azzurro ha subìto le conseguenze delle fatiche che questo ingli ha procurato nella Finale, persa in due set. Russo che, con grande sportività e spontaneità, nel momento della chiusura del confronto si è rivolto a Jannik, esprimendo tanti complimenti per la bella partita disputata...

