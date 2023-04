Vicenza | il turista attaccato da una mandria di mucche chiede 120mila euro di danni agli allevatori

(Di lunedì 3 aprile 2023) 120 miladi risarcimento. È questa la cifra del risarcimentochiesta da Emanuele Dolfo, il 70enne di Favaro Veneto (Venezia) che nel 2021 è statoe ferito da unadichianine, in provincia di. Lo scontro, da cui Dolfo si è salvato grazie all’intervento dei suoi compagni escursionisti e dai soccorsi, risale al 27 giugno di due anni fa e ha portato l’anziano a subire una lunga convalescenza. Al termine della quale ha deciso di rivolgersi all’azienda proprietaria degli animali, che però non si è dimostrata disponibile. Il 70enne ha così avviato una causa affiancato dal suo avvocato Giorgio Caldera. La dinamica dei fatti La disavventura era occorsa sul monte Verena nel Vicentino, durante un’uscita con gli amici. Il gruppo stava ...

Vicenza, il turista attaccato da una mandria di mucche chiede ... Open

