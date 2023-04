Viareggio, trionfo bis per il Sassuolo. Battuto 2 - 1 in finale il Torino (Di lunedì 3 aprile 2023) Al Toro non riesce la Settima. Il Sassuolo, invece, riesce di bissare la vittoria dell'anno scorso e a portare a tre i successi alla Coppa Carnevale. E' un gol di Baldari, ispiratissimo per tutta la ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Al Toro non riesce la Settima. Il, invece, riesce di bissare la vittoria dell'anno scorso e a portare a tre i successi alla Coppa Carnevale. E' un gol di Baldari, ispiratissimo per tutta la ...

