Viaggi d’istruzione, 50 milioni dal Ministero alle scuole per coinvolgere più studenti. Valditara: “Importanti occasioni di apprendimento” (Di lunedì 3 aprile 2023) A seguito di un’istruttoria effettuata su impulso del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara il Ministero dell'Istruzione e del Merito assegnerà, tramite apposita direttiva, 50 milioni di euro per consentire alle scuole, nell’ambito della loro autonomia, il coinvolgimento del più ampio numero possibile di studenti in Viaggi d’istruzione e visite didattiche nell’anno scolastico 2023/2024. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) A seguito di un’istruttoria effettuata su impulso del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeildell'Istruzione e del Merito assegnerà, tramite apposita direttiva, 50di euro per consentire, nell’ambito della loro autonomia, il coinvolgimento del più ampio numero possibile diine visite didattiche nell’anno scolastico 2023/2024. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Viaggi d’istruzione, 50 milioni dal Ministero alle scuole per coinvolgere più studenti. Valditara: “Importanti occa… - Agenparl : CS Scuola, viaggi d’istruzione: 50 mln per l’anno scolastico 2023/2024. Valditara: “Esperienze forma ... - - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Scuola, gite e viaggi d'istruzione in Italia: come cambiano in tempi di crisi - SkyTG24 : Scuola, gite e viaggi d'istruzione in Italia: come cambiano in tempi di crisi - Woongmate : ma i viaggi d'istruzione sembrano belli ma in realtà sono una scammata, soprattutto post covid, anzi io forse son s… -