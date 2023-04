Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2023 ore 18:15 (Di lunedì 3 aprile 2023) Viabilità DEL 3 APRILE ORE 18:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI A CAUSA DELLA PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE 5KM DI CODA TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE Roma, INOLTRE DISPOSTA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI FERENTINO IN ENTRATA. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. USCITA CONSIGLIATA FROSINONE UN’INCIDENTE E’ LA CAUSA DELEL CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE Roma TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA Regione SUL RACCORDO CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONERoma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CON RIPERCUSSIONI SU VIA PONTINA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO ,MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)DEL 3 APRILE ORE 18:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLANAPOLI A CAUSA DELLA PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE 5KM DI CODA TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE, INOLTRE DISPOSTA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI FERENTINO IN ENTRATA. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. USCITA CONSIGLIATA FROSINONE UN’INCIDENTE E’ LA CAUSA DELEL CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONETRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLASUL RACCORDO CODE TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA CON RIPERCUSSIONI SU VIA PONTINA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO ,MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA ...

Sapinet e Bertschy annunciano riavvio cantiere variante Etroubles L'incontro a Roma è stato anche l'occasione per fare il punto sugli altri interventi in programma: '...altro intervento rilevante riguarda i Comuni di Pré - Saint - Didier e La Thuile sulla viabilità ... Fuorigrotta, via alla riqualificazione di Viale Augusto ... e prevede la riqualificazione di uno degli assi viari più importanti dell'area flegrea che ha come obiettivo la sistemazione della viabilità in termini di sicurezza e segnaletica, ma anche la ... Via Crucis al Colosseo: strade chiuse e bus deviati a Roma Modifiche sulla viabilità e con deviazioni dei bus partiranno dalle ore 12:00 di venerdì 8 aprile. Da mezzogiorno e sino a cessate esigenze della giornata, chiusura al pubblico delle aree ... L'incontro aè stato anche l'occasione per fare il punto sugli altri interventi in programma: '...altro intervento rilevante riguarda i Comuni di Pré - Saint - Didier e La Thuile sulla...... e prevede la riqualificazione di uno degli assi viari più importanti dell'area flegrea che ha come obiettivo la sistemazione dellain termini di sicurezza e segnaletica, ma anche la ...Modifiche sullae con deviazioni dei bus partiranno dalle ore 12:00 di venerdì 8 aprile. Da mezzogiorno e sino a cessate esigenze della giornata, chiusura al pubblico delle aree ...