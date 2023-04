Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2023 ore 17:45 (Di lunedì 3 aprile 2023) Viabilità DEL 3 APRILE ORE 17:20 VALERIA VERNINI – UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTI ALCUNI INCIDENTI CHE IN PRECEDENZA CREAVANO DISAGI SU: -A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO MANDEL A CASTEL MADAMA DIREZIONE Roma, -AD APRILIA SU VIA NETTUNENSE TRA PONTINA E GENIO CIVILE CIRCOLazioNE REGOLARE IN ENTRSMBI I CASI UN’INCIDENTE E’ LA CAUSA DELEL CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE Roma MENTRE PERMANGONO CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL RACCORDO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI TA IN CODA TRA NOMENTANA E A24 Roma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)DEL 3 APRILE ORE 17:20 VALERIA VERNINI – UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTI ALCUNI INCIDENTI CHE IN PRECEDENZA CREAVANO DISAGI SU: -A24TERAMO TRA VICOVARO MANDEL A CASTEL MADAMA DIREZIONE, -AD APRILIA SU VIA NETTUNENSE TRA PONTINA E GENIO CIVILE CIRCONE REGOLARE IN ENTRSMBI I CASI UN’INCIDENTE E’ LA CAUSA DELEL CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONEMENTRE PERMANGONO CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL RACCORDO CODE TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI TA IN CODA TRA NOMENTANA E A24...

