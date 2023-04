Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2023 ore 16:30 (Di lunedì 3 aprile 2023) Viabilità DEL 3 APRILE ORE 16:20 VALERIA VERNINI -METRomaRE UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN’INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA VENTO FORTE DIRAMATA DATA DALL APROTEZIONE CIVILE IN PARTICOLARE SULL’A12 Roma CIVITAVECCHIA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E CIVITAVECCHIA RISOLTO IL SINISTRO AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA Roma FIUMICINO ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE Roma,LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE MENTRE SULL’A24 Roma TERAMO 2KM DI CODA TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA DIREZIONE Roma A CAUSA DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA UN ‘ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI AD APRILIA VIA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)DEL 3 APRILE ORE 16:20 VALERIA VERNINI -METRE UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN’INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA VENTO FORTE DIRAMATA DATA DALL APROTEZIONE CIVILE IN PARTICOLARE SULL’A12CIVITAVECCHIA TRA BIVIOFIUMICINO E CIVITAVECCHIA RISOLTO IL SINISTRO AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLAFIUMICINO ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE,LA CIRCONE E’ REGOLARE MENTRE SULL’A24TERAMO 2KM DI CODA TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA DIREZIONEA CAUSA DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA UN ‘ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI AD APRILIA VIA ...

Sapinet e Bertschy annunciano riavvio cantiere variante Etroubles L'incontro a Roma è stato anche l'occasione per fare il punto sugli altri interventi in programma: '...altro intervento rilevante riguarda i Comuni di Pré - Saint - Didier e La Thuile sulla viabilità ... Fuorigrotta, via alla riqualificazione di Viale Augusto ... e prevede la riqualificazione di uno degli assi viari più importanti dell'area flegrea che ha come obiettivo la sistemazione della viabilità in termini di sicurezza e segnaletica, ma anche la ... Via Crucis al Colosseo: strade chiuse e bus deviati a Roma Modifiche sulla viabilità e con deviazioni dei bus partiranno dalle ore 12:00 di venerdì 8 aprile. Da mezzogiorno e sino a cessate esigenze della giornata, chiusura al pubblico delle aree ...