Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2023 ore 09 | 45

(Di lunedì 3 aprile 2023)DEL 3 APRILE ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA IN DIREZIONETRA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA SULLA CROSTIOORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE DA CASAL PALOCCO A VITINIA IN DIREZION EUR SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA CASSIA E A24 CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS EFIUMICINO ANCHE PER IN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONBESUD DA TORRENNOVA SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA SPOSTIAMOCI SULLAFIUMICINO, QUI FILE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA IN ...