Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2023 ore 09:15 (Di lunedì 3 aprile 2023) Viabilità DEL 3 APRILE ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI STA IN CODA PER IL TRAFFICO INTENSO DA TOR CERVARA AL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE Roma TRA CASTELRomaNO A CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA CASSIA E Roma FIUMICINO E CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E Roma FIUMICINO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONBE Roma SUD DA TORRENNOVA SPOSTIAMOCI SULLA Roma FIUMICINO, QUI FILE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)DEL 3 APRILE ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI STA IN CODA PER IL TRAFFICO INTENSO DA TOR CERVARA AL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONETRA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA CASSIA EFIUMICINO E CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS EFIUMICINO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONBESUD DA TORRENNOVA SPOSTIAMOCI SULLAFIUMICINO, QUI FILE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA ...

Sei corsie stradali e due binari ferroviari: il ponte sullo Stretto prende forma ... il ministero dei trasporti stima un dimezzamento dei tempi di percorrenza da Roma a Palermo, 'oggi ... aiuterebbe l'intera macroregione a livello sia economico che di viabilità. fonte Today.it ... Isolamento Tuscia e Viterbo, una pessima realtà ...andare e venire da Roma e lo confermano gli intervistati da una recente indagine. E' assurdo che Viterbo, sia l'unica provincia del Lazio che non sia collegata con la Capitale con una viabilità da ... Maltempo, grandinata su Roma: turisti in fuga al centro Un fenomeno simile, ma a Roma sud, si è registrato appena pochi giorni fa, il 27 marzo: le ... ed essendo accaduto proprio intorno alle otto del mattino, non sono mancate ripercussioni sulla viabilità: ...