Via Rasella | il partigiano Nazio 98 anni contro La Russa | “Ha offeso chi ha dato la vita per l’Italia Il fascismo fu sconfitto | se ne faccia una ragione”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Via Rasella, anche i muri ora urlano: “Dimissioni!” - MarcoFattorini : Via Rasella, oggi. (Opera dello street artist Laika) - fattoquotidiano : Meloni: “La Russa su via Rasella? Una sgrammaticatura istituzionale”. Lo storico Barbero firma la petizione per le… - AcciaioCandido : RT @fattoquotidiano: Meloni: “La Russa su via Rasella? Una sgrammaticatura istituzionale”. Lo storico Barbero firma la petizione per le dim… - Annamaria_1961 : RT @ANPI_Scuola: 'All'alba del 3 aprile, in #viaRasella a Roma, è apparsa una nuova opera della Street Artist Laika, dal titolo «Dimissioni… -

Con l'inviata di Piazzapulita, Meloni prende apertamente le distanze da Ignazio La Russa per le sue parole sull'azione partigiana di: "Una sgrammaticatura istituzionale, che ha corretto ...Denuncia gli allarmismi sul Pnrr, bacchetta Ignazio La Russa per la "sgrammaticatura istituzionale" su, rilancia il liceo del Made in Italy e gioisce per la riconferma del centrodestra alla guida del Friuli Venezia - Giulia. Ma soprattutto Giorgia Meloni, nelle sette ore che trascorre al ...Giorgia Meloni ha parlato ai cronisti al Vinitaly delle celebrazioni future in vista del 25 aprile e delle parole di La Russa su. "Il 25 aprile Non credo di dover chiedere io ai ministri di partecipare alle celebrazioni - ha detto - . Queste sono delle valutazioni un po' curiose che fate voi". Sul caso La Russa, ...

Verona, 3 apr. (askanews) – Denuncia gli allarmismi sul Pnrr, bacchetta Ignazio La Russa per la “sgrammaticatura istituzionale” su via Rasella, rilancia il liceo del Made in Italy e gioisce per la ...E se fosse vero che in via Rasella c'era una banda musicale di mezzi pensionati Questa storia non se l'è inventata La Russa, è vecchia come l'intero dopoguerra: ero bambino e la… Leggi ...