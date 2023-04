Via Rasella, il graffio di Laika e il nazista musicista semi pensionato (Di lunedì 3 aprile 2023) Un soldato nazista suona un trombone da cui esce un’unica parola:”Dimissioni!”. Il poster, spuntato all’alba di questa mattina in via Rasella, è la nuova opera della street artist Laika che, come di consueto, prende spunto dalla stretta attualità per lasciare una traccia visibile della propria (e non solo) indignazione di fronte a eventi che colpiscono l’opinione pubblica. In questo caso, l’obiettivo dell’opera sono le ridicole dichiarazioni del Presidente del Senato e seconda carica della Repubblica, Ignazio La Russa, sull’attentato gappista di via Rasella, messo in atto durante l’occupazione tedesca di Roma, dai un gruppo di partigiani e che portò,la reazione smisurata e feroce dei nazisti che si concretizzò nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Come si sa, nei giorni scorsi il Presidente del Senato ha pubblicamente ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 3 aprile 2023) Un soldatosuona un trombone da cui esce un’unica parola:”Dimissioni!”. Il poster, spuntato all’alba di questa mattina in via, è la nuova opera della street artistche, come di consueto, prende spunto dalla stretta attualità per lasciare una traccia visibile della propria (e non solo) indignazione di fronte a eventi che colpiscono l’opinione pubblica. In questo caso, l’obiettivo dell’opera sono le ridicole dichiarazioni del Presidente del Senato e seconda carica della Repubblica, Ignazio La Russa, sull’attentato gappista di via, messo in atto durante l’occupazione tedesca di Roma, dai un gruppo di partigiani e che portò,la reazione smisurata e feroce dei nazisti che si concretizzò nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Come si sa, nei giorni scorsi il Presidente del Senato ha pubblicamente ...

