Via Rasella, flash mob dell’ANPI per chiedere le dimissioni di Ignazio La Russa (Di lunedì 3 aprile 2023) In queste ore, l’ANPI ha organizzato un flash mob a via Rasella, per chiedere le dimissioni dell’attuale Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Uno striscione è stato attaccato sotto lo storico palazzo, che su telo bianco e con vernice rossa, recita: “Onore ai Gap. Ora e sempre Resistenza’”. Un luogo simbolico, considerato come il muro del palazzo ancora porta i segni dei proiettili e delle schegge del famoso attacco partigiano alla polizia nazista. Il flash mob dell’ANPI a via Rasella L’evento è stato fatto in collaborazione con Anfim. Uno striscione inequivocabile, con i partigiani di Roma che hanno voluto rispondere alle uscite pubbliche di Ignazio La Russa. I partigiani lo hanno voluto mettere in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) In queste ore, l’ANPI ha organizzato unmob a via, perledell’attuale Presidente del Senato,La. Uno striscione è stato attaccato sotto lo storico palazzo, che su telo bianco e con vernice rossa, recita: “Onore ai Gap. Ora e sempre Resistenza’”. Un luogo simbolico, considerato come il muro del palazzo ancora porta i segni dei proiettili e delle schegge del famoso attacco partigiano alla polizia nazista. Ilmoba viaL’evento è stato fatto in collaborazione con Anfim. Uno striscione inequivocabile, con i partigiani di Roma che hanno voluto rispondere alle uscite pubbliche diLa. I partigiani lo hanno voluto mettere in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Via Rasella, anche i muri ora urlano: “Dimissioni!” - MarcoFattorini : Via Rasella, oggi. (Opera dello street artist Laika) - fattoquotidiano : Meloni: “La Russa su via Rasella? Una sgrammaticatura istituzionale”. Lo storico Barbero firma la petizione per le… - Blumeweb : RT @RaiNews: Oggi in via Rasella flash mob per ricordare la lotta partigiana, dopo le parole del presidente del Senato La Russa. Segui la d… - Giuliaravi : RT @marioadinolfi: Su via Rasella l’atto grave non fu attaccare un battaglione di 40enni, ma attivare quella strage un po’ vile sapendo che… -