Via Rasella | a “In Onda” la balla colossale pure di processare La Russa

La puntata di sabato scorso di In Onda, condotto su La7 da Concita De Gregorio e David Parenzo, si è occupata del caso La Russa, processato in diretta televisiva per aver espresso, con alcune imprecisioni, alcune personali opinioni sull'attentato di via Rasella del 23 marzo del 1944. Opinioni, vorrei sottolineare, che al di fuori dei salotti radical chic, sono sempre state condivise da molti italiani di tutte le tendenze politiche. Ed è proprio su questo aspetto che è intervenuto Pietro Senaldi il quale, interpellato in merito ad una delle più divisive questioni della storia repubblicana, così si è espresso: "Quella di via Rasella non fu una grande pensata. Se io fossi stato uno dei 335 con la pistola tedesca alla nuca, non avrei pensato che quei 12 lì dell'attentato di via Rasella fossero dei grandi ...

