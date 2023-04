VI Municipio di Roma, strade invase dai rifiuti, discariche a cielo aperto e una ‘nuova moda’: le auto imbottite di immondizia (FOTO E VIDEO) (Di lunedì 3 aprile 2023) Un intero quartiere invaso dai rifiuti. Siamo nel VI Municipio di Roma Le Torri. L’immondizia ormai ha invaso non solo le varie discariche a cielo aperto, scoperte a decine negli ultimi mesi dell’ex delegato ai rifiuti e all’ambiente Marco Doria. Stazionano su strade e marciapiedi, invadendo spazi comuni e facendo rischiare epidemie ai cittadini. Tor Bella Monaca piena di immondizia in strada Nella mattinata di oggi, 3 aprile, in uno dei suoi consueti “mondezza tour”, Marco Doria ha testimoniato l’ennesimo scempio che sta avvenendo nel VI Municipio. Stavolta Marco Doria si è recato in via Ferdinando Quaglia e in via dell’Archeologia. In entrambe le strade i cassonetti traboccavano e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Un intero quartiere invaso dai. Siamo nel VIdiLe Torri. L’ormai ha invaso non solo le varie, scoperte a decine negli ultimi mesi dell’ex delegato aie all’ambiente Marco Doria. Stazionano sue marciapiedi, invadendo spazi comuni e facendo rischiare epidemie ai cittadini. Tor Bella Monaca piena diin strada Nella mattinata di oggi, 3 aprile, in uno dei suoi consueti “mondezza tour”, Marco Doria ha testimoniato l’ennesimo scempio che sta avvenendo nel VI. Stavolta Marco Doria si è recato in via Ferdinando Quaglia e in via dell’Archeologia. In entrambe lei cassonetti traboccavano e ...

