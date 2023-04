Vespa jr. alla moglie di Cuffaro, l’intercettazione: “Quei fogli li faccio entrare io a Rebibbia…” (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli affari di un ex esponente della destra eversiva sono al centro di una delle inchieste nella puntata di stasera di Report. Si parla in particolare del Gruppo Idee, diventata negli ultimi anni “una delle più potenti associazioni nelle carceri di Roma e del Lazio”. A fondarla è stata nel 2009 l’ex membro dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar), Luigi Ciavardini, condannato per l’omicidio del giudice Mario Amato e per la strage di Bologna. Tra le sue attività, c’è anche quella legata al mensile carcerario “Dietro il cancello” diretto dal figlio di Bruno Vespa, Federico. Riguardo il 44enne, Report ripercorre una vecchia indagine della procura di Roma, poi archiviata, in cui era stata intercettata una conversazione tra Vespa jr. e la moglie di Totò Cuffaro, Giacoma Chiarelli. Secondo Report, Vespa si ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli affari di un ex esponente della destra eversiva sono al centro di una delle inchieste nella puntata di stasera di Report. Si parla in particolare del Gruppo Idee, diventata negli ultimi anni “una delle più potenti associazioni nelle carceri di Roma e del Lazio”. A fondarla è stata nel 2009 l’ex membro dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar), Luigi Ciavardini, condannato per l’omicidio del giudice Mario Amato e per la strage di Bologna. Tra le sue attività, c’è anche quella legata al mensile carcerario “Dietro il cancello” diretto dal figlio di Bruno, Federico. Riguardo il 44enne, Report ripercorre una vecchia indagine della procura di Roma, poi archiviata, in cui era stata intercettata una conversazione trajr. e ladi Totò, Giacoma Chiarelli. Secondo Report,si ...

