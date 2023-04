Verona | spari con pallini di gomma ai migranti sulle panchine La denuncia | «Colpiti agli occhi e alla testa»

(Di lunedì 3 aprile 2023) Una specie di tiro a segno avente come berso i cittadini immigrati che stazionano nelledella città. È lacontro ignoti su cui stanno indagando i carabinieri di. Il fatto, riportato da L’Arena, sarebbe avvenuto nelle ultime settimane nel quartiere Indipendenza nella zona sud della città. Le vittime sarebbero state colpite diverse volte condisparati da una pistola ad aria compressa. In un caso, uno dei cittadini sarebbe stato colpito a uno ed è dovuta ricorrere alle cure del 118. A testimoniare sui fatti alcuni residenti che hanno raccontato di episodi accaduti da due settimane a questa parte. Lo scorso fine settimana alcune persone sarebbero stare raggiunte dagola e ...

Una specie di tiro a segno avente come bersaglio i cittadini immigrati che stazionano nelle panchine della città. È la denuncia contro ignoti su cui stanno indagando i carabinieri di. Il fatto, riportato da L'Arena , sarebbe avvenuto nelle ultime settimane nel quartiere Indipendenza nella zona sud della città. Le vittime sarebbero state colpite diverse volte con pallini di ...

Spari contro un gruppo di migranti in centro a Verona. In sosta su alcune panchine sono stati presi di mira nelle ultime settimane e colpiti con ...A Verona spari contro i migranti, presi di mira con pistole ad aria compressa o da soft air, a Santa Lucia nell’area delle panchine di via Valeggio. Lo riferisce il quotidiano L'Arena . Le vittime son ...