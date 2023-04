Verissimo | Massimo Ambrosini e la moglie Paola Angelini | “Con il pungi dito abbiamo visto che nostro figlio aveva 567 di glicemia | da lì è iniziato tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex calciatoree lasono stati ospiti negli studi di, dove hanno parlato del dramma che ha colpito la loro famiglia. Al terzogenito Alessandro, di appena 2 anni, è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, sindrome per la quale non esiste ancora una cura. La coppia ha raccontato a Silvia Toffanin come hanno scoperto la malattia del: “I sintomi sono difficili da riconoscere – spiega– Alessandro haa fare tanta pipì e a bere tanto. Un giornomi ha fatto notare che Alessandro era dimagrito ma per me era una normale conseguenza della crescitache anche gli altri nostri figli sono piuttosto alti e snelli. Quando però mi ...