Vento forte a Napoli, rientrata una nave diretta a Capri: non c'erano le condizioni per l'attracco (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe condizioni meteomarine avverse, con un Vento teso di circa 20 nodi da nord/nord-est, hanno costretto la motonave Caremar, partita da Napoli alle 17.25 per Capri con 148 persone a bordo e circa trenta veicoli, a rientrare nel capoluogo partenopeo. Il comandante, durante le fasi di manovra per l'ingresso e l'ormeggio nel porto di Marina Grande, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza per l'attracco ed ha condotto la nave fuori dal porto, facendo rotta verso Napoli. La società, al rientro nel porto, si è attivata facendo trasferire i passeggeri su un mezzo veloce che con le condizioni di mare attuale è più facilitato nelle manovre e per evitare ai passeggeri il ...

