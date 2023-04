(Di lunedì 3 aprile 2023) Nella, la Virtus Bologna perde al fotofinish a Trieste(80-70(, ma si mantiene al comando della classifica sempre con quattro punti di vantaggio sull’Olimpia Milano, che non ne approfitta venendo sconfitta da Venezia per 86-73. I meneghini sono cosi raggiunti al terzo posto da Tortona che batte Brindisi(81-77). Nelle altre sfide, Verona supera Sassari(87-74), Reggio Emilia ha la meglio su Scafati(78-70), Trento passa a Pesaro(84-70), e Varese abbatte Treviso(97-95).: I RISULTATI NAPOLI-BRESCIA 69-72 DERTHONA-BRINDISI 81-77 VERONA-DINAMO SASSARI 87-74 REGGIANA-SCAFATI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Ventiquattresima giornata Basket Serie A 2022/2023: il punto - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Nella ventiquattresima giornata di LBA Serie A cadono le prime due della classe e Derthona aggancia Olimpia Milano in se… - fabiocavagnera : Nella ventiquattresima giornata di LBA Serie A cadono le prime due della classe e Derthona aggancia Olimpia Milano… - OlimpiaMiNews : Nella ventiquattresima giornata di LBA Serie A cadono le prime due della classe e Derthona aggancia Olimpia Milano… - AlessandroMagg4 : Nella ventiquattresima giornata di LBA Serie A cadono le prime due della classe e Derthona aggancia Olimpia Milano… -

Gli highlights di Verona - Sassari , match valevole per ladel campionato di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la squadra padrona di casa si è imposta in rimonta sulla compagine sarda mediante il punteggio di 87 - 74. Ecco il ...Trieste rialza la testa. Dopo tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare, la formazione di Legovich batte i capolisti della Virtus Bologna nelladella Serie A1 2022/2023 di basket conquistando tre punti importantissimi che gli consentono di allontanarsi dalla zona retrocessione salendo a quota 20. Non un bel momento ...Gli highlights di Tortona - Brindisi , match valevole per ladel campionato di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la formazione padrona di casa si è imposta sulla compagine pugliese mediante il punteggio di 81 - 77. In virtù di ...

Primavera 2, ventiquattresima giornata: risultati e cronache Mondoprimavera

Ventiquattresima giornata di puro caos in Serie A, in vetta come in coda. Le sconfitte di Virtus Bologna e Olimpia Milano scuotono l’ambiente, il successo di Reggio Emilia su Scafati all’overtime riap ...VIDEO - Gli highlights di Verona-Sassari, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 ...