Venezia, due delegati di Fratelli d’Italia contro il liceo che tutela l’identità di genere: “Interrompere il progetto, docenti perseguibili” (Di lunedì 3 aprile 2023) La lettera su carta intestata di Fratelli d’Italia, inviata qualche giorno fa alla dirigente del liceo “Marco Polo” di Venezia, sta a mezza via tra un comunicato politico e un decreto prefettizio, con riferimenti ad articoli dei codici e a sentenze della Cassazione. In una parola, un atto d’accusa contro il progetto “Carriera Alias”, attuato negli ultimi due anni per aiutare gli studenti che si identificano con un genere diverso da quello assegnato alla nascita e di usare un nome “elettivo” al posto di quello anagrafico nelle attività scolastiche. Anita Menegatto e Andrea Barbini, delegati di Fratelli d’Italia del Comune di Venezia per i Dipartimenti “Pari Opportunità Famiglia e Valori non negoziabili” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) La lettera su carta intestata di, inviata qualche giorno fa alla dirigente del“Marco Polo” di, sta a mezza via tra un comunicato politico e un decreto prefettizio, con riferimenti ad articoli dei codici e a sentenze della Cassazione. In una parola, un atto d’accusail“Carriera Alias”, attuato negli ultimi due anni per aiutare gli studenti che si identificano con undiverso da quello assegnato alla nascita e di usare un nome “elettivo” al posto di quello anagrafico nelle attività scolastiche. Anita Menegatto e Andrea Barbini,didel Comune diper i Dipartimenti “Pari Opportunità Famiglia e Valori non negoziabili” ...

