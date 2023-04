Velo in Iran, obbligo e persecuzione: niente istruzione per le studentesse senza hijab (Di lunedì 3 aprile 2023) Solo 3 giorni fa, con una nota ufficiale il ministero dell’Interno di Teheran ha ribadito ufficialmente che l’hijab obbligatorio per le donne è «uno dei fondamenti della civiltà della nazione Iraniana» e «uno dei principi pratici della Repubblica islamica». Ratificando istituzionalmente che: «Non c’è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali». Velo in Iran, la persecuzione dopo la conferma dell’obbligo E dalle note ufficiali ai fatti: proseguono nel Paese le chiusure di centri per servizi e negozi per il mancato rispetto dell’obbligo di dipendenti e clienti. E oggi, l’annuncio del ministero dell’istruzione dell’Iran che ha reso noto che non saranno forniti servizi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Solo 3 giorni fa, con una nota ufficiale il ministero dell’Interno di Teheran ha ribadito ufficialmente che l’obbligatorio per le donne è «uno dei fondamenti della civiltà della nazioneiana» e «uno dei principi pratici della Repubblica islamica». Ratificando istituzionalmente che: «Non c’è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali».in, ladopo la conferma dell’E dalle note ufficiali ai fatti: proseguono nel Paese le chiusure di centri per servizi e negozi per il mancato rispetto dell’di dipendenti e clienti. E oggi, l’annuncio del ministero dell’dell’che ha reso noto che non saranno forniti servizi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : VIDEO | Iran, versa yogurt in testa a due donne perché senza velo. Emesso un ordine di arresto per le due donne e p… - perfe41 : RT @SkyTG24: Iran, niente istruzione per le studentesse senza velo a scuola - relazionando : Iran: niente istruzione alle studentesse senza velo - Medio Oriente - ANSA - linofraschetti : RT @ChiranAngelgela: #Iran, donne senza velo: prima le aggrediscono tirandole yogurt addosso, poi le arrestano . Arrestato anche l'aggresso… - Sanson538 : Niente istruzione in Iran alle studentesse senza velo -