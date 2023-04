(Di lunedì 3 aprile 2023) Tanta attesa e poca azione sui campi di regata della baia di(Maiorca, in Spagna) nelladella 52ma edizione del, una delle grandi classiche dellaa cinque cerchi valevole quest’anno anche come tappa inaugurale della Coppa del Mondo. Quest’oggi è cominciata ufficialmente la manifestazione, che per numeri (oltre 1000 imbarcazioni e 1300 velisti) e livello medio dei partecipanti può essere paragonata ad un Mondiale. Leodierne di vento leggero e perturbazioni hanno consentito lo svolgimento dinelle acque delle Baleari, con il programma che si preannuncia dunque ancor più intenso del previsto nei prossimi giorni. L’unica classe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federvela : Qui il comunicato completo ?? ?? - Teleradiopace : Vela, D’Albertas vince il 26esimo Trofeo Città di Rapallo - federvela : Al via a Palma il Trofeo Princesa Sofía, prima tappa della stagione che consegnerà i primi pass per i Giochi Olimpi… - Primonumero : ‘Trofeo Nicola Piunno’ al Circolo della Vela, i vincitori delle regate - Puglia_in : #Vela, Trofeo Italia Yachts a #Trani la Coppa dei Campioni: tutti i vincitori Lega Navale Trani -

I tre giorni della 5edizione della "Coppa dei Campioni "Italia Yacht hanno regalato a Trani e a chiunque vi sia passato la visione di decine di ... divenuta per tre giorni la capitale della...... con la gestione degli ufficiali di regata dell'Ottava Zona della Federazione Italiana. Al termine delle cinque prove complessive la Coppa dei Campioni -Italia Yachts in overall va a 'Be ...... con la gestione degli ufficiali di regata dell'Ottava Zona della Federazione Italiana. Al termine delle cinque prove complessive la Coppa dei Campioni -Italia Yachts in overall va a "Be ...

Vela, Trofeo Princesa Sofia 2023: condizioni meteo avverse e prima giornata con poche regate a Palma OA Sport

Edizione veloce e vivace per la nona edizione de La Ottanta, regata costiera targata Circolo Nautico Santa Margherita, che ha aperto ufficialmente la stagione offshore 2023 nel week end del 1-2 aprile ...Appuntamento dall’8 al 13 maggio, attesi una cinquantina di equipaggi da tutta ItaliaL’evento sportivo come strumento di promozione del territorio ...