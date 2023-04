Valutare la rinuncia a una parte dei fondi Pnrr a debito Spenderli per spenderli a caso non ha senso La bomba

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 3 aprile 2023) "Giorgia Meloni ha già rassicurato sulle paure relative al blocco della terza tranche del, paure immotivate. Un mese in più serve per problemi tecnici ma i soldi non sono a rischio". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari... Segui su affaritaliani.it