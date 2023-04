Valerio Boni da Brembate al Guinness | nessuno scia sull' asfalto veloce come lui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Automoto_it : Il 23 febbraio, il 64enne Valerio Boni ha conquistato un Guinness World Record che dal 2008 ancora rimaneva imbattu… - Corriere : Valerio Boni e il record di sci sull'asfalto: «Ho toccato gli 85 chilometri orari» - MotoriNoLimits : Valerio Boni conquista il record con gli sci su asfalto al traino di un’auto -

a 64 anni è entrato (di nuovo) nel Guinness dei Primati. Con un record non da tutti, almeno in quanto a sana follia: nessuno è mai andato forte come lui facendosi trainare da un'auto sull'asfalto con ai piedi un paio di sci. Un circuito da Guinness dei primati, non tanto per le due o le quattro ruote, bensì per lo sci. Sì, avete letto bene: al Cremona Circuit di San Martino del Lago si scia sull'asfalto e Valerio Boni, giornalista di 64 anni specializzato in mobilità, motori e turismo, lo scorso 23 febbraio ha battuto ogni primato. Trainato da un'auto ha sciato più veloce del precedente record mondiale.

Nessuno è mai andato forte come lui facendosi trainare da un'auto sull'asfalto con ai piedi un paio di sci. Valerio Boni, 64 anni, è entrato così nel Guinness dei Primati.Milanese trapiantato a Brembate, ha già collezionato una serie di record. «Ho usato gli sci di un atleta ipovedente che partecipò alle Paralimpiadi del '94». Ora andranno all'asta: il ricavato in bene ...