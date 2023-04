Valentina Tarallo | svolta nel caso della ricercatrice uccisa | arrestato un uomo

(Di lunedì 3 aprile 2023) A sette anni dai fatti è statoin Senegal il presunto assassino di, la dottoranda italiana di 29 anni originaria di La Loggia, piccolo comune in provincia di Torino,l'11 aprile del 2016 vicino all'...

E' stato arrestato a Dakar l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Valentina Tarallo, la ricercatrice di La Loggia uccisa l'11 aprile 2016 nel quartiere dell'ospedale universitario di Ginevra, dove lavorava. L'uomo fermato, di doppia nazionalità senegalese e italiana, si è nascosto per sette anni, cambiando più volte identità. La giovane, dopo la laurea in Biotecnologie mediche era andata a lavorare in Svizzera.

Era ricercato da sette anni per l'omicidio di Valentina Tarallo, dottoranda di 'La Loggia' nel Torinese, uccisa a colpi di spranga l'11 aprile 2016, all'età di 28 anni, nel quartiere dell'ospedale universitario a Ginevra, in Svizzera.