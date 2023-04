Valentina Tarallo, risolto il caso della ricercatrice italiana uccisa a Ginevra 7 anni fa: arrestato il suo ex in Senegal (Di lunedì 3 aprile 2023) È stato arrestato dopo sette anni in Senegal Djiby Ba, accusato dell’omicidio di Valentina Tarallo avvenuto a Ginevra l’11 novembre 2016. L’arresto è avvenuto lo scorso 30 marzo a Dakar da parte delle autorità locali su mandato di cattura internazionale dei magistrati svizzeri, coordinati dalla procuratrice Severine Stalder. All’epoca dei fatti, l’italo-Senegalese Ba aveva 36 anni ed era stato già indicato come il principale sospettato dell’omicidio della ricercatrice 29enne di La Loggia, nel Torinese, che si trovava a Ginevra per motivi di studio ed è stata uccisa a sprangate. I due avevano una relazione. Dopo l’omicidio, Ba era riuscito a scappare dalla Svizzera, ma non è stato ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) È statodopo setteinDjiby Ba, accusato dell’omicidio diavvenuto al’11 novembre 2016. L’arresto è avvenuto lo scorso 30 marzo a Dakar da parte delle autorità locali su mandato di cattura internazionale dei magistrati svizzeri, coordinati dalla procuratrice Severine Stalder. All’epoca dei fatti, l’italo-ese Ba aveva 36ed era stato già indicato come il principale sospettato dell’omicidio29enne di La Loggia, nel Torinese, che si trovava aper motivi di studio ed è stataa sprangate. I due avevano una relazione. Dopo l’omicidio, Ba era riuscito a scappare dalla Svizzera, ma non è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Valentina Tarallo uccisa a sprangate a Ginevra: arrestato (dopo 7 anni) in Senegal il suo assassino - TgrRaiPiemonte : Valentina Tarallo, l'assassino arrestato sette anni dopo il delitto #IoSeguoTgr - ilnonnosimpson : RT @Agenzia_Ansa: Si chiamava Valentina Tarallo la ricercatrice 29enne di La Loggia in provincia di Torino uccisa a sprangate l'11 novembr… - RotaruCris : RT @Agenzia_Ansa: Si chiamava Valentina Tarallo la ricercatrice 29enne di La Loggia in provincia di Torino uccisa a sprangate l'11 novembr… - jadis37845 : RT @SecolodItalia1: Uccise con un piede di porco la studentessa italiana Valentina Tarallo: preso in Senegal dopo 7 anni -