Utero in affitto, la sinistra non accetta le decisioni dei giudici: “Bambini vanno trascritti” (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – La sinistra che spesso è coccolata dai giudici non accetta le decisioni dei giudici quando non sono gradite. E così, insiste, come ogni buon soggetto viziato che si rispetti. Dopo il secco “no” rimediato dal ministro della Famiglia Eugenia Roccella alcuni giorni fa riguardo presunti “incontri riparatori” richiesti dai sindaci fucsia, dal mondo piddino e affiliato vengono fuori altri strepiti sulla trascrizione dei Bambini nati all’estero, rigettata dalla Cassazione ma non accettata dai primi cittadini ideologicamente orientati. La sinistra che piange per le decisioni dei giudici Alla sinistra, dunque, vanno bene i giudici solo fin tanto che dicano ciò che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Lache spesso è coccolata dainonledeiquando non sono gradite. E così, insiste, come ogni buon soggetto viziato che si rispetti. Dopo il secco “no” rimediato dal ministro della Famiglia Eugenia Roccella alcuni giorni fa riguardo presunti “incontri riparatori” richiesti dai sindaci fucsia, dal mondo piddino e affiliato vengono fuori altri strepiti sulla trascrizione deinati all’estero, rigettata dalla Cassazione ma nonta dai primi cittadini ideologicamente orientati. Lache piange per ledeiAlla, dunque,bene isolo fin tanto che dicano ciò che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : La sinistra, che gridava alla “mercificazione del corpo” per le donzelle che si facevano invitare chez Berlusconi,… - jacopocoghe : Ecco come funziona l'#uteroinaffitto: si sceglie il colore della pelle dei bambini da comprare come quello delle pa… - LaVeritaWeb : Sala, capofila dei primi cittadini arcobaleno, fa processare il governo all'Europarlamento e forza sull'utero in af… - temistocle123 : @IlPrimatoN #sala ha riempito la città di #clandestini e bloccato con #areaB la viabilità di chi lavora in città. P… - qnazionale : Maternità surrogata e utero in affitto: la situazione italiana -