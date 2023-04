“Usa paese della guerra”. L'ambasciatore gela le speranze sull'Ucraina (Di lunedì 3 aprile 2023) È trascorso più di un anno dall'inizio del conflitto. Tutti vogliono la pace, almeno a parole. Ma nei fatti non sembrerebbe così. A ridurre le speranze di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina è l'ambasciatore Bradanini (in passato rappresentante dell'Italia in Iran e Cina), che in un'intervista all'Adnkronos valuta in primis il piano di pace proposto da Pechino: “Prevede innanzitutto la fine delle sanzioni Usa. Un segnale concreto che il piano è stato ‘concordato' in precedenza con Vladimir Putin e probabilmente potrebbe andar bene anche agli europei, che lo stesso Wang Yi deve aver sondato. È la tipica proposta cinese, efficace soprattutto nella sostanza. Le parti smettono di aggredirsi a vicenda, cominciano i negoziati che possono durare una settimana e portare a un trattato di pace, oppure degli anni senza che vi si giunga, come ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) È trascorso più di un anno dall'inizio del conflitto. Tutti vogliono la pace, almeno a parole. Ma nei fatti non sembrerebbe così. A ridurre ledi un cessate il fuoco tra Russia eè l'Bradanini (in passato rappresentante dell'Italia in Iran e Cina), che in un'intervista all'Adnkronos valuta in primis il piano di pace proposto da Pechino: “Prevede innanzitutto la fine delle sanzioni Usa. Un segnale concreto che il piano è stato ‘concordato' in precedenza con Vladimir Putin e probabilmente potrebbe andar bene anche agli europei, che lo stesso Wang Yi deve aver sondato. È la tipica proposta cinese, efficace soprattutto nella sostanza. Le parti smettono di aggredirsi a vicenda, cominciano i negoziati che possono durare una settimana e portare a un trattato di pace, oppure degli anni senza che vi si giunga, come ...

