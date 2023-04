Usa, “il pallone spia cinese abbattuto a febbraio aveva raccolto immagini di siti militari segreti” (Di lunedì 3 aprile 2023) La sua presenza sui cieli americani aveva innescato una crisi diplomatica tra Pechino, che smentiva qualsiasi tipo di accusa, e Washington. Ma il pallone spia cinese che a fine gennaio era stato avvistato in Montana, ha raccolto immagini di siti militari segreti, nonostante gli sforzi dell’amministrazione Biden di bloccare la sua azione prima di abbatterlo il 4 febbraio al largo della costa orientale degli Stati Uniti. A riportare la notizia è Nbcnews, che cita quanto rivelato da fonti dell’amministrazione, spiegando che la Cina era in grado di controllare il pallone in modo che compisse più di un passaggio su alcuni siti e trasmettere le informazioni raccolte a Pechino in tempo reale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) La sua presenza sui cieli americaniinnescato una crisi diplomatica tra Pechino, che smentiva qualsiasi tipo di accusa, e Washington. Ma ilche a fine gennaio era stato avvistato in Montana, hadi, nonostante gli sforzi dell’amministrazione Biden di bloccare la sua azione prima di abbatterlo il 4al largo della costa orientale degli Stati Uniti. A riportare la notizia è Nbcnews, che cita quanto rivelato da fonti dell’amministrazione, spiegando che la Cina era in grado di controllare ilin modo che compisse più di un passaggio su alcunie trasmettere le informazioni raccolte a Pechino in tempo reale. ...

