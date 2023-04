USA 2024: ex governatore dell’Arkansas si candida alle primarie GOP (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson, ha annunciato la sua candidatura alle primarie GOP per USA 2024. Hutchinson ha poi chiesto all’ex presidente Donald Trump di abbandonare la corsa a causa dell’incriminazione da parte del procuratore di Manhattan. Ex governatore della Arkansas si candida alle primarie GOP per USA 2024 L’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson, ha Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 aprile 2023) L’ex, Asa Hutchinson, ha annunciato la suaturaGOP per USA. Hutchinson ha poi chiesto all’ex presidente Donald Trump di abbandonare la corsa a causa dell’incriminazione da parte del procuratore di Manhattan. Exdella Arkansas siGOP per USAL’ex, Asa Hutchinson, ha

