Urso a Schifani, il solare è una grande scommessa per la Sicilia (Di lunedì 3 aprile 2023) "A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d'Europa realizzato da una grande azienda come Enel". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "Adico che i pannelli solari sono unaper la. Stiamo realizzando il piùstabilimento di pannelli solari d'Europa realizzato da unaazienda come Enel". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tweetelex : @blogsicilia Urso ha torto, Schifani ragione - blogsicilia : #notizie #sicilia Sul fotovoltaico è scontro tra Urso e Schifani, il ministro, 'Solare è scommessa per la Sicilia'… - ioloraccolgo : Urso a Schifani, il solare è una grande scommessa per la Sicilia - NewSicilia : #Newsicilia Le parole del ministro Urso dopo l'annuncio dello stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico in… - AnsaSicilia : Urso a Schifani, 'solare è grande scommessa per Sicilia'. 'I pannelli creano lavoro, Catania diventa un polo avanza… -