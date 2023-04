(Di lunedì 3 aprile 2023) Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, ha incontrato il primo ministro dell', Edi, a Verona per Vinitaly. "È sempre un piacere incontrare il mio amico Edi", ha ...

Urso a Rama, con l'Albania profondo legame e forti sinergie ... Agenzia ANSA

