Uova di cioccolata e fanfara a cavallo: il dono dei carabinieri ai bimbi ricoverati a Palidoro (Di lunedì 3 aprile 2023) Fiumicino – Quella di oggi è stata una giornata diversa per i piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro: per loro, in vista delle festività pasquali ormai prossime, i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno organizzato una grande sorpresa in collaborazione con la Direzione Sanitaria. Dapprima un concerto della fanfara del 4° Reggimento a cavallo che ha intrattenuto i bambini ricoverati intonando sigle di famosissimi cartoni animati e illustrato loro il funzionamento degli strumenti musicali, quindi una donazione di circa 200 Uova pasquali, distribuite dai carabinieri a tutti i piccoli degenti ricoverati e a quelli in day hospital. Ai bambini e ai loro genitori è stato regalato un momento di ...

