Uomini e Donne, un'iconica vincitrice del Grande Fratello contro Gemma Galgani: "Strano che…" (Di lunedì 3 aprile 2023) Di recente, Gemma Galgani, dama del Trono Over di Uomini e Donne, si è resa protagonista di una vicenda che sta facendo discutere il web. Durante le ultime registrazioni del dating show di Canale 5, Gemma ha lamentato più volte i comportamenti del Cavaliere Silvio Venturato, dicendosi imbarazzata dalle avances del 70enne. Una frequentazione, quella tra i due, che si è chiusa con il rifiuto di Silvio che, infastidito, ha scelto di troncare la conoscenza della Dama. A destare l'interesse del pubblico, tanto da far volare gli ascolti di Uomini e Donne quasi al 30% di share, sarebbero state le dichiarazioni della Galgani su dettagli piuttosto privati del Cavaliere. Stando a quanto riportato dalla Dama, Silvio darebbe troppo peso alla sfera sessuale. Ha poi ...

