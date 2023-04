Uomini e Donne spoiler prossime puntate: Roberta insulta pesantemente Nicole, scoppia il caos (Di lunedì 3 aprile 2023) Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad una discussione piuttosto concitata tra Roberta Di Pauda e Nicole. Le due Donne non nutrono esattamente una reciproca simpatia, sta di fatto che in più occasioni si sono punzecchiate. Ad ogni modo, nella registrazione effettuata il 2 aprile, le due hanno avuto uno scontro particolarmente acceso. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 3 aprile 2023) Nellediassisteremo ad una discussione piuttosto concitata traDi Pauda e. Le duenon nutrono esattamente una reciproca simpatia, sta di fatto che in più occasioni si sono punzecchiate. Ad ogni modo, nella registrazione effettuata il 2 aprile, le due hanno avuto uno scontro particolarmente acceso. L'articolo proviene da KontroKultura.

