Uomini e Donne spoiler 3 aprile: bufera contro Riccardo e decisione per Silvia (Di lunedì 3 aprile 2023) Lunedì 3 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al contenuto della prima parte della registrazione del giorno 1° aprile. Come di consueto, si partirà dal trono over. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto Silvia e Riccardo. La prima racconterà come stiano procedendo le cose con il L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 3 aprile 2023) Lunedì 3andrà in onda una nuova puntata di. In tale occasione assisteremo al contenuto della prima parte della registrazione del giorno 1°. Come di consueto, si partirà dal trono over. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto. La prima racconterà come stiano procedendo le cose con il L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : «L'errore di Aristotele è pensare che gli uomini possono e le donne non possono e soprattutto che gli uomini posson… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - noeasybit : @Gabriel48447121 @Giga_lunatico @Martiiiiiii03 Gli uomini leggeranno una lamentela da parte di una donna e l’unica… - alessiobar4 : RT @gibalda: Per le #donne è impossibile avere un percorso lavorativo uguale a quello degli uomini. Si può migliorare per il futuro. Per il… -