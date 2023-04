Uomini e Donne, rottura davanti a tutti tra due protagonisti: lei si tira indietro, situazione troppo difficile (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata del 3 aprile del dating show condotto da Maria De Filippi prosegue con il litigio tra Armando e gli opinionisti. Il cavaliere chiude infatti la conoscenza con Sara, subito dopo un primo incontro e questo non può che rafforzare la tesi di Tina per cui lui avrebbe una fidanzata fuori dal programma. Nonostante i toni si facciano abbastanza duri, Maria riesce a concludere il litigio nel migliore dei modi. Toni aspri anche per Silvia, che chiamata al centro dello studio chiuderà con il cavaliere con cui sta uscendo. Il motivo infatti è soggetto alla critica anche del pubblico, la donna, alla ricerca di una situazione tranquilla, non accetta il momento delicato dell’uomo che ha appena perso il lavoro. Nonostante le critiche di tutti però Maria ripete che all’interno del programma ogni partecipante è libero di ritirarsi o terminare ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata del 3 aprile del dating show condotto da Maria De Filippi prosegue con il litigio tra Armando e gli opinionisti. Il cavaliere chiude infatti la conoscenza con Sara, subito dopo un primo incontro e questo non può che rafforzare la tesi di Tina per cui lui avrebbe una fidanzata fuori dal programma. Nonostante i toni si facciano abbastanza duri, Maria riesce a concludere il litigio nel migliore dei modi. Toni aspri anche per Silvia, che chiamata al centro dello studio chiuderà con il cavaliere con cui sta uscendo. Il motivo infatti è soggetto alla critica anche del pubblico, la donna, alla ricerca di unatranquilla, non accetta il momento delicato dell’uomo che ha appena perso il lavoro. Nonostante le critiche diperò Maria ripete che all’interno del programma ogni partecipante è libero di rirsi o terminare ...

