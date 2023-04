Uomini e Donne Luca e Chiara, la corteggiatrice va via: cosa è successo? Anticipazioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Le Anticipazioni di Uomini e Donne riportano quanto successo, durante le ultime registrazioni, nel trono di Luca Daffrè; in particolare tra il tronista e la corteggiatrice Chiara ci sono state diverse incomprensioni che hanno portato la ragazza ad abbondare il programma: scopriamo cosa è successo. Leggi anche: Uomini e Donne lite Nicole e Roberta, cosa è successo? «Fregn*... Leggi su donnapop (Di lunedì 3 aprile 2023) Lediriportano quanto, durante le ultime registrazioni, nel trono diDaffrè; in particolare tra il tronista e laci sono state diverse incomprensioni che hanno portato la ragazza ad abbondare il programma: scopriamo. Leggi anche:lite Nicole e Roberta,? «Fregn*...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - Marktwa04640709 : @veronicamiss97 @MoglieMostra Quanto è meravigliosa la fica incorniciata dal culo. Ecco perché gli uomini preferi… - Marcolit67 : RT @cronaca_di_ieri: 02/04/23 FRIULI-VENEZIA GIULIA - Raffica di malori improvvisi in chiesa nella domenica delle palme, 15 persone soccor… -