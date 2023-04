Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/04/23 (Di lunedì 3 aprile 2023) Raga ma che cac*hio abbiamo visto oggi a Uomini e Donne? No, serio, ma a che caspita abbiamo assistito? Perché io capisco che le attenzioni oggi siano alla finale del Gf Vip 7, che tutti non aspettino altro che scoprire chi sarà il vincitore per poi fiondarsi sui social ad esultare o a gridare al complotto (almeno per qualche giorno, almeno. Poi c’è la Pasqua, inizia l’Isola e chi s’è visto s’è visto…), però davvero una puntata più inutile non la potevamo vedere. Una serie di discorsi più superflui dei peli superflui (ciao Silvio, ci manchi!), e non tanto per tutto quel populismo sempliciotto che traboccava dallo schermo ma perché proprio a priori non aveva proprio senso aprirli, certi dibattiti. Un’ora a parlare DEL NULLA, letteralmente. Dopo che nella puntata di venerdì abbiamo visto Armando Incarnato salutare ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 aprile 2023) Raga ma che cac*hio abbiamo visto oggi a? No, serio, ma a che caspita abbiamo assistito? Perché io capisco che le attenzioni oggi siano alla finale del Gf Vip 7, che tutti non aspettino altro che scoprire chi sarà il vincitore per poi fiondarsi sui social ad esultare o a gridare al complotto (almeno per qualche giorno, almeno. Poi c’è la Pasqua, inizia l’Isola e chi s’è visto s’è visto…), però davvero unapiù inutile non la potevamo vedere. Una serie di discorsi più superflui dei peli superflui (ciao Silvio, ci manchi!), e non tanto per tutto quel populismo sempliciotto che traboccava dallo schermo ma perché proprio a priori non aveva proprio senso aprirli, certi dibattiti. Un’ora a parlare DEL NULLA, letteralmente. Dopo che nelladi venerdì abbiamo visto Armando Incarnato salutare ...

